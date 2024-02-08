В правительстве Франции заменят министра образования, которая попала в скандал

В правительстве Франции готовят замену министра образования Амели Удеа-Кастера, в адрес которой прозвучало много критики почти сразу же после назначения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, решение о замене министра уже принято. Наиболее ожидаемым ее преемником называют Николь Беллубе – экс-министра юстиции, которая занимала эту должность во время первой президентской каденции Макрона.

Также уже известно, что из министерства образования уйдет профильный заместитель по реформе системы профессионального образования Кароль Гранжан. Она заявила, что уходит по собственному решению.

Отставка Удеа-Кастера была ожидаемым решением после волны критики в ее адрес. Скандал вызвали объяснения министра по поводу того, почему ее собственные дети учатся в частном лицее.

После того соцопросы показали, что больше половины французов выступают за ее отставку.