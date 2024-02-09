Боррель: Маємо краще пояснювати європейцям, що означає мати Путіна за сусіда

Громадяни ЄС повинні бути краще поінформовані про те, що означатиме мати "маріонетковий" уряд в Україні, як у Білорусі, якщо Росія захопить країну.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю EFE, повідомляє "Європейська правда".

"Росія піде на все. Вона піде на все. (Президент Росії Владімір) Путін не має наміру здаватися. Від цього залежить його політичне виживання", – сказав Боррель.

За його словами, Путін "збирається йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом", тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".

"Ви думаєте, що Путін, коли починав війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де він є? Ні, він думав, що його армія дуже потужна. А це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, що вона розвалиться. А цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає краху. Він думав, що трансатлантична єдність розвалиться. Нічого цього не сталося", – заявив Боррель.

Усвідомлюючи, що "є люди, які не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати і що для неї було б краще здатися якомога швидше", тому що "таким чином ми позбудемося проблем", Боррель запитав: "Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який вони мають у Білорусі, і російські війська будуть на польському кордоні, ми уникнемо проблем, чи матимемо ще більші проблеми? "

Тому він вважає, що "ми повинні продовжувати наполягати на допомозі народу, який захищається від потужного сусіда, який хоче нав'язати своє панування силою" і який має "ностальгію за старою радянською або царською імперією".

Нинішній господар Кремля, попередив Боррель, є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

З огляду на те, що європейські вибори не за горами, глава європейської дипломатії вважає, що існує просвітницьке завдання, яке необхідно виконати, щоб пояснити причини, чому ЄС допомагає Україні, і які наслідки матиме її поразка.

Остаточна поразка України означатиме, що "російська армія стоятиме на кордоні Європи", підкреслив він.

"Це означає, що Путін може подумати, що якщо він переміг одного разу, то чому б йому не перемогти свого сусіда вдруге? Це означатиме, що Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці, наприклад. Є перспективи, про які люди повинні знати, якщо ми хочемо знати, чому ми робимо те, що робимо", – сказав Боррель.

Голова європейської дипломатії цього тижня перебував з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів.

У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

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