Боррель: Мы должны лучше объяснять европейцам, что значит иметь Путина в соседях

Граждане ЕС должны быть лучше проинформированы о том, что будет означать иметь "марионеточное" правительство в Украине, как в Беларуси, если Россия захватит страну.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью EFE, сообщает "Европейская правда".

"Россия пойдет на все. Она пойдет на все. (Президент России Владимир) Путин не намерен сдаваться. От этого зависит его политическое выживание", – сказал Боррель.

По его словам, Путин "собирается идти до конца и не против пожертвовать своей армией и своим народом", потому что "он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг ни одного значительного территориального продвижения".

"Вы думаете, что Путин, когда начинал войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он будет там, где он есть? Нет, он думал, что его армия очень мощная. А это не так. Он думал, что Украина очень слабая, что она развалится. А этого не произошло. Он думал, что единство европейцев потерпит крах. Он думал, что трансатлантическое единство развалится. Ничего этого не произошло", – заявил Боррель.

Осознавая, что "есть люди, которые не разделяют мнение о том, что Украине надо помогать и что для нее было бы лучше сдаться как можно скорее", потому что "таким образом мы избавимся от проблем", Боррель спросил: "Как вы думаете, если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который они имеют в Беларуси, и российские войска будут на польской границе, мы избежим проблем, или будем иметь еще большие проблемы? "

Поэтому он считает, что "мы должны продолжать настаивать на помощи народу, который защищается от мощного соседа, который хочет навязать свое господство силой" и который имеет "ностальгию по старой советской или царской империи".

Нынешний хозяин Кремля, предупредил Боррель, является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы".

Учитывая, что европейские выборы не за горами, глава европейской дипломатии считает, что существует просветительская задача, которую необходимо выполнить, чтобы объяснить причины, почему ЕС помогает Украине, и какие последствия будет иметь ее поражение.

Окончательное поражение Украины будет означать, что "российская армия будет стоять на границе Европы", подчеркнул он.

"Это означает, что Путин может подумать, что если он победил однажды, то почему бы ему не победить своего соседа во второй раз? Это будет означать, что Россия будет контролировать 35% всех мировых рынков пшеницы, например. Есть перспективы, о которых люди должны знать, если мы хотим знать, почему мы делаем то, что делаем", – сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии на этой неделе находился с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов.

В среду Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.