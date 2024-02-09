Розвідка Британії прогнозує ще більше аварій на заводах Росії

Розвідка Великої Британії проаналізувала нещодавні вибухи на промислових об'єктах Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначають у відомстві, підвищені вимоги до виробництва через політичний тиск з боку Кремля щодо збільшення обсягів військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні, швидше за все, призведуть до збільшення кількості промислових аварій в РФ у майбутньому.

Аналітики звернули увагу на нещодавні повідомлення про вибух на військовому заводі поблизу Іжевська, що в центральній Росії, який використовується для виробництва низки балістичних ракет, зокрема "Іскандер", які регулярно використовуються проти України.

"Спочатку припускали, що вибух стався через помилку робітника, але пізніше російське державне інформагентство ТАСС повідомило, що це відбулося через "планові випробування" ракетних двигунів", – йдеться в огляді.

Малоймовірно, вказує розвідка, що українські безпілотники були причетні до вибуху, враховуючи відстань у 1200 км від України. Крім того, додають у відомстві, не було повідомлень про подібні атаки в цьому районі.

Як стверджують аналітики, існує реальна ймовірність того, що вибух на заводі в Іжевську стався через недбале поводження та зберігання легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів.

"Це щонайменше п'ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі (в РФ) за останні чотири місяці. Попередні вибухи відбулися на хімічному заводі "Каменський" під Ростовом 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху й боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року", – відзначили в Міноборони Британії.

Раніше повідомляли, що потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї.

Напередодні британська розвідка повідомила, що Авдіївка лишається у фокусі російських операцій в Україні і російська армія продовжить свої наступальні зусилля в цьому районі в наступні тижні.

У попередньому огляді британської розвідки стверджувалося, що російський режим вважає, що зумів усунути будь-які потенційні загрози від групи Вагнера.