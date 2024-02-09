У Венеції активісти "окупували" консульство Угорщини
П'ятниця, 9 лютого 2024, 16:52
У п'ятницю вранці активісти зайняли консульство Угорщини у Венеції з вимогою звільнити з-під варти Іларію Саліс, 39-річну вчительку початкових класів, якій загрожує до 24 років ув'язнення в Будапешті за напад на двох неонацистів у лютому минулого року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.
Тридцять членів лівого соціального центру Rivolta ("Повстання") зайняли приміщення на площі Рима в той самий час, коли міністр юстиції Карло Нордіо перебував з візитом у сусідній Падуї і закликав "негайно звільнити Іларію Саліс".
"Ми тут, тому що хочемо її свободи, тому що цей судовий процес – фарс, який має на меті лише покарати антифашизм, в державі, де антимігрантські прикордонні патрулі не лише толеруються, але й заохочуються", – заявили активісти.
Минулого місяця з’явились фотографії, на яких Саліс привели до будапештського суду на ланцюгу і в наручниках на руках і ногах.
Також надходили непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання під вартою, що включали наявність клопів, мишей, бруд і нелюдські покарання.
У зв’язку з цим Рим висловив протест Будапешту, а прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні була змушена домогтися від свого угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що Саліс отримає справедливий судовий розгляд в належних умовах.
Сім'я та адвокати Саліс просять відпустити її під домашній арешт в Угорщині або в Італії до завершення судового процесу.
Згодом офіційний Рим заявив, що до затриманої італійки в Угорщині тепер ставляться краще.