У Венеції активісти "окупували" консульство Угорщини

У п'ятницю вранці активісти зайняли консульство Угорщини у Венеції з вимогою звільнити з-під варти Іларію Саліс, 39-річну вчительку початкових класів, якій загрожує до 24 років ув'язнення в Будапешті за напад на двох неонацистів у лютому минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Тридцять членів лівого соціального центру Rivolta ("Повстання") зайняли приміщення на площі Рима в той самий час, коли міністр юстиції Карло Нордіо перебував з візитом у сусідній Падуї і закликав "негайно звільнити Іларію Саліс".

фото: ANSA

"Ми тут, тому що хочемо її свободи, тому що цей судовий процес – фарс, який має на меті лише покарати антифашизм, в державі, де антимігрантські прикордонні патрулі не лише толеруються, але й заохочуються", – заявили активісти.

Минулого місяця з’явились фотографії, на яких Саліс привели до будапештського суду на ланцюгу і в наручниках на руках і ногах.

Також надходили непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання під вартою, що включали наявність клопів, мишей, бруд і нелюдські покарання.

У зв’язку з цим Рим висловив протест Будапешту, а прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні була змушена домогтися від свого угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що Саліс отримає справедливий судовий розгляд в належних умовах.

Сім'я та адвокати Саліс просять відпустити її під домашній арешт в Угорщині або в Італії до завершення судового процесу.

Згодом офіційний Рим заявив, що до затриманої італійки в Угорщині тепер ставляться краще.