В Венеции активисты "оккупировали" консульство Венгрии

В пятницу утром активисты заняли консульство Венгрии в Венеции с требованием освободить из-под стражи Иларию Салис, 39-летнюю учительницу начальных классов, которой грозит до 24 лет заключения в Будапеште за нападение на двух неонацистов в феврале прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Тридцать членов левого социального центра Rivolta ("Восстание") заняли помещение на площади Рима в то же время, когда министр юстиции Карло Нордио находился с визитом в соседней Падуе и призвал "немедленно освободить Иларию Салис".

фото: ANSA

"Мы здесь, потому что хотим ее свободы, потому что этот судебный процесс – фарс, цель которого – только наказать антифашизм, в государстве, где антимигрантские пограничные патрули не только терпят, но и поощряют", – заявили активисты.

В прошлом месяце появились фотографии, на которых Салис привели в будапештский суд на цепи и в наручниках на руках и ногах.

Также поступали неподтвержденные сообщения СМИ о неудовлетворительных условиях содержания под стражей, включавших наличие клопов, мышей, грязь и нечеловеческие наказания.

В связи с этим Рим выразил протест Будапешту, а премьер-министр Джорджия Мелони была вынуждена добиться от своего венгерского коллеги Виктора Орбана обещания, что Салис получит справедливое судебное разбирательство в надлежащих условиях.

Семья и адвокаты Салис просят отпустить ее под домашний арест в Венгрии или в Италии до завершения судебного процесса.

Впоследствии официальный Рим заявил, что с задержанной итальянкой в Венгрии теперь обращаются лучше.