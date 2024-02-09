Слідчі допитали бельгійську євродепутатку-фігурантку "Катаргейту"

Бельгійську євродепутатку Марі Арену у п’ятницю допитали як підозрювану у справі про так званий "Катаргейт".

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Арену, представницю соціалістичної партії, допитали як підозрювану. Попри цей статус у процесі, вона не перебуває під вартою, оскільки з неї не знімали імунітет. Федеральна прокуратура досі не зверталася до Європарламенту з таким запитом.

Ім’я Марі Арени багато разів згадувалося у зв’язку зі скандалом про катарські гроші в обмін на лобізм, оскільки вона має тісні контакти з одним із ключових фігурантів, євродепутатом Антоніо Панцері. Він у свою чергу погодився на співпрацю зі слідством, щоб пом’якшити собі вирок.

У липні 2023 року у неї проводили обшук, але не виявили нічого підозрілого. У серпні повідомляли, що під час обшуку у домівці сина Арени виявили 280 тисяч євро готівкою, але зв’язку між цими коштами і якимись корупційними діяннями на той час не виявили.

Сама депутатка висловлює переконання, що у підсумку її визнають невинною.

Корупційний скандал у Європарламенті, відомий як "Катаргейт", розпочався у грудні минулого року. Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Катар заперечує причетність до корупційного скандалу.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.