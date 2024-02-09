Следователи допросили бельгийскую евродепутатку-фигурантку "Катаргейта"

Бельгийскую евродепутатку Мари Арену в пятницу допросили как подозреваемую по делу о так называемом "Катаргейте".

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Арену, представительницу социалистической партии, допросили как подозреваемую. Несмотря на этот статус в процессе, она не находится под стражей, поскольку с нее не снимали иммунитет. Федеральная прокуратура до сих пор не обращалась в Европарламент с таким запросом.

Имя Мари Арены много раз упоминалось в связи со скандалом о катарских деньгах в обмен на лоббизм, поскольку она имеет тесные контакты с одним из ключевых фигурантов расследования, евродепутатом Антонио Панцери. Он в свою очередь согласился на сотрудничество со следствием, чтобы смягчить себе приговор.

В июле 2023 года у нее проводили обыск, но не обнаружили ничего подозрительного. В августе сообщалось, что во время обыска в доме сына Арены обнаружили 280 тысяч евро наличными, но связи между этими средствами и какими-то коррупционными деяниями в то время не обнаружили.

Сама депутатка выражает убеждение, что в итоге ее признают невиновной.

Коррупционный скандал в Европарламенте, известный как "Катаргейт", начался в декабре прошлого года. Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Катар отрицает причастность к коррупционному скандалу.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.