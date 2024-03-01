У Польщі заарештували українців за торгівлю препаратами для підвищення потенції

Польські прикордонники вилучили мільйони таблеток десятків видів препаратів для підвищення потенції і зони затримали трьох чоловіків, які нелегально торгували цими фармацевтичними препаратами в Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

До складу цих препаратів входили хімічні речовини, які не дозволені до продажу в Польщі.

Фото: Віслинський прикордонний загін

Затримані – громадяни України віком від 26 до 30 років.

За даними слідства, торгівля нелегальними ліками була їхнім постійним джерелом доходу.

Співробітники відділу в Окенці провели обшуки в трьох квартирах і виявили 700 000 таблеток для підвищення потенції. Однак на цьому історія не закінчилася, розповіла Даґмара Бєлєц з прикордонної поліції.

Під час обшуку прикордонники знайшли документацію, пов'язану з орендою транспортного контейнера в районі Варшави, в якому додатково було виявлено десятки видів препаратів для підвищення потенції, що обчислюються мільйонами таблеток.

За клопотанням прокуратури Охотського району Варшави підозрювані були взяті під варту на три місяці.

Нагадаємо, торік у жовтні чеські правоохоронці затримали 22 членів злочинної групи, яка займалась незаконним виробництвом сигарет, серед них – 14 громадян Молдови.