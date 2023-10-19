У Чехії викрили підпільне виробництво сигарет, затримані 14 громадян Молдови

Чеські правоохоронці затримали 22 членів злочинної групи, яка займалась незаконним виробництвом сигарет, серед них – 14 громадян Молдови.

Про це повідомила молдовська Служба інформації та безпеки, пише "Європейська правда".

Операцію здійснили співробітники молдовської спецслужби та прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю, а також представники місії ЄС EUBAM, Румунії та Чехії.

Підпільна фабрика з виробництва цигарок перебувала в місті Чеська Липа на півночі Чехії. Продукцію вивозили з Чехії в Німеччину, Румунію, Польщу, Францію та в інші країни Європейського Союзу.

Фото: Служба інформації та безпеки Молдови

Під час обшуків там вилучили кілька виробничих ліній, де відбувався процес підробки (подрібнення, ферментація тютюну, виробництво, фільтрація та пакування) сигарет із фільтром, а також понад 17 мільйонів цигарок і приблизно 11 тонн тютюну.

Слідство підозрює, що діяльність злочинної групи завдала Європейському Союзу збитків у розмірі 120 мільйонів євро.

Один із обшуків у справі відбувся в Молдові наприкінці червня. У підозрюваних тоді вилучили обладнання для виробництва сигарет, зброю, мобільні телефони, 15 тисяч євро й автомобіль вартістю 80 тисяч євро.

Вік підозрюваних громадян Молдови – від 24 до 66 років, вони раніше працювали на тютюнових фабриках у Молдові, а деякі з них мають судимість. Розслідування кримінальної справи триває. Підозрювані користуються презумпцією невинуватості.

Як повідомлялось, протягом 2022 року в Чехії було спожито 490 мільйонів нелегальних сигарет, що на два відсотки більше, ніж роком раніше.