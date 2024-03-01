В Польше арестовали украинцев за торговлю препаратами для повышения потенции
Пятница, 1 марта 2024, 08:21
Польские пограничники изъяли миллионы таблеток десятков видов препаратов для повышения потенции и зоны задержали трех мужчин, которые нелегально торговали этими фармацевтическими препаратами в Польше.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
В состав этих препаратов входили химические вещества, которые не разрешены к продаже в Польше.
Задержанные – граждане Украины в возрасте от 26 до 30 лет.
По данным следствия, торговля нелегальными лекарствами была их постоянным источником дохода.
Сотрудники отдела в Окенце провели обыски в трех квартирах и обнаружили 700 000 таблеток для повышения потенции. Однако на этом история не закончилась, рассказала Дагмара Белец из пограничной полиции.
Во время обыска пограничники нашли документацию, связанную с арендой транспортного контейнера в районе Варшавы, в котором дополнительно были обнаружены десятки видов препаратов для повышения потенции, исчисляемые миллионами таблеток.
По ходатайству прокуратуры Охотского района Варшавы подозреваемые были взяты под стражу на три месяца.
Напомним, в октябре прошлого года чешские правоохранители задержали 22 членов преступной группы, которая занималась незаконным производством сигарет, среди них – 14 граждан Молдовы.