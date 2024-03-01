В Польше арестовали украинцев за торговлю препаратами для повышения потенции

Польские пограничники изъяли миллионы таблеток десятков видов препаратов для повышения потенции и зоны задержали трех мужчин, которые нелегально торговали этими фармацевтическими препаратами в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В состав этих препаратов входили химические вещества, которые не разрешены к продаже в Польше.

Задержанные – граждане Украины в возрасте от 26 до 30 лет.

По данным следствия, торговля нелегальными лекарствами была их постоянным источником дохода.

Сотрудники отдела в Окенце провели обыски в трех квартирах и обнаружили 700 000 таблеток для повышения потенции. Однако на этом история не закончилась, рассказала Дагмара Белец из пограничной полиции.

Во время обыска пограничники нашли документацию, связанную с арендой транспортного контейнера в районе Варшавы, в котором дополнительно были обнаружены десятки видов препаратов для повышения потенции, исчисляемые миллионами таблеток.

По ходатайству прокуратуры Охотского района Варшавы подозреваемые были взяты под стражу на три месяца.

Напомним, в октябре прошлого года чешские правоохранители задержали 22 членов преступной группы, которая занималась незаконным производством сигарет, среди них – 14 граждан Молдовы.