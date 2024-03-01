У G20 не ухвалили спільну заяву через розбіжності щодо воєн в Україні і секторі Гази

Міністри фінансів "Групи двадцяти" не змогли узгодити спільну заяву, завершуючи переговори в четвер, через розбіжності щодо війни в Україні, а також у секторі Гази.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Бразилія, яка приймала міністрів фінансів і голів центральних банків країн з "Групи двадцяти", випустила власне резюме замість спільного комюніке.

Індія під час свого головування в G20 минулого року зробила схожий крок, але все ж таки згуртувала більшість членів G20, засудивши Росію за вторгнення в Україну.

У резюме Бразилії, як і в проєкті комюніке, з яким у вівторок ознайомилося агентство Reuters, згадуються економічні ризики "воєн та ескалації конфліктів", але міститься заклик обговорювати їх на інших майданчиках.

Міністр фінансів Бразилії Фернандо Хаддад заявив журналістам, що розбіжності між міністрами закордонних справ G20, які обговорювали регіональні конфлікти минулого тижня, "забруднили" переговори на фінансовому напрямку, зіпсувавши зусилля з підготовки спільної заяви.

За словами людей, знайомих з цим питанням, посадовців G20 до пізньої ночі і до останніх годин зустрічі обговорювали, як описати війни в спільному комюніке, причому Росія і провідні західні країни розійшлися в думках щодо формулювань.

Ця геополітична напруженість відчувалася протягом усього дводенного саміту, часом затьмарюючи офіційний порядок денний, як, наприклад, обговорення глобального мінімального податку для надбагатих, запропонованого Бразилією.

Група західних країн G7 і Японія підтримали ідею говорити про війну "проти України", в той час, як Росія хотіла називати її війною "в Україні", розповіли двоє людей, знайомих з цим питанням.

Країни G7 також підтримали формулювання, що описує війну в Газі як "гуманітарну кризу" без згадки про Ізраїль, повідомили джерела.

Бразильські посадовці, які приймали захід, намагалися зосередити переговори на економічному співробітництві для вирішення таких проблем, як зміна клімату і бідність, але країни, включаючи Німеччину, наполягли на спільній заяві, в якій згадувалися б війни в Україні та Газі.

Нагадаємо, напередодні в ОБСЄ, куди входить також і РФ, напередодні вирішили задіяти так званий Московський механізм у питанні щодо свавільного затримання представниками російської армії та окупаційної адміністрації цивільних українців на окупованих територіях.

У 2011 та 2020 році цей механізм застосовувався щодо Білорусі у зв’язку з репресіями проти нелояльних до режиму Лукашенка.