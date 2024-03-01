64% поляков считают, что победа Трампа будет означать конец поддержки Украины

64% опрошенных поляков считают, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах США прекратят поддерживать Украину, которая воюет против России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRIS для Radiо ZET, передает "Европейская правда".

Социологи спросили, "после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину в войне с Россией".

23,2% ответили "однозначно да", 40,8% респондентов выбрали вариант "скорее да".

11,4% сказали, что скорее не согласны с этим утверждением, 6,1% ответили, что категорически не согласны.

18,5% ответили: "не знаю"/"затрудняюсь ответить".

Напомним, спустя два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Кроме того, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но лишь 10% верят, что она может победить Россию.