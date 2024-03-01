Канада допускає направлення небойових підрозділів в Україну за певних умов

Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для тренувань українських солдатів за певних умов.

Про це міністр розповів у інтерв’ю виданню Toronto Star, пише "Європейська правда".

Блер розповів про це у контексті останніх заяв президента Франції Емманюеля Макрона. Зазначимо, раніше Блер виключив можливість розгортання бойових підрозділів в Україні.

Угода про безпеку між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може повернутися до проведення навчань в Україні, "коли дозволять умови".

"Це має бути зроблено досить обережно й обмежено, з урахуванням можливості проведення тренувань", – сказав міністр в інтерв'ю газеті.

"Я не хочу розміщувати військовослужбовців Збройних сил Канади поблизу театру бойових дій, що могло б створити враження, ніби ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", – додав він.

Блер зазначив, що канадські військові вже мають невелику присутність в Україні для захисту канадського дипломатичного персоналу, а також підготували тисячі українських солдатів в рамках операції "Юніфайтер" – хоча ця місія була перенесена з України в інші країни після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в 2022 році.

"Ми тренуємо українців скрізь, але я думаю, що було певне визнання того, що деякі з цих тренувань є складними, тому що важко вивезти людей з України для проходження тренувань", – сказав Блер, маючи на увазі переговори в Парижі на цьому тижні.

"Тож (були) деякі дискусії про те, чи можемо ми зробити це більш ефективно, і чи можливо це зробити в Україні", – додав він.

Блер сказав, що деякі країни висловлювали занепокоєння, що така операція "потенційно буде розглядатися як бойова, і я думаю, що був широкий консенсус, що це недоречно, і ми цього не робимо", – сказав він.

Після того як цього тижня європейські лідери відкинули пропозицію Макрона відправити війська в Україну, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню уточнив, що дискусії відповідали тому, як їх описав Блер: вони були зосереджені на військовій підготовці або операціях з розмінування, "а не на відправці військ для ведення війни проти Росії".

29 лютого Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України – включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс, – були ретельно продумані.