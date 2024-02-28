Канада не має наміру розгортати бойові підрозділи в Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер у вівторок заявив, що Канада не планує відправити в Україну бойові підрозділи.

Заяву Блера наводить видання Le Devoir, пише "Європейська правда".

"Ми продовжимо надавати військову допомогу, якої потребує Україна, але, як член НАТО, Канада не має наміру розгортати бойові війська в Україні", – заявив Блер.

Міністр оборони Канади відвідав неформальний саміт на підтримку України в Парижі, на якому французький президент Емманюель Макрон не виключив відправлення західних військ в Україну.

У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Водночас низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.

На цьому наголосив, зокрема, і генсек НАТО Єнс Столтенберг.