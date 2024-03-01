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У Лондоні внаслідок пожежі у житловому будинку госпіталізували більше десятка людей

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П'ятниця, 1 березня 2024, 12:24

У західній частині Лондона в ніч на п’ятницю сталась пожежа у п'ятиповерховому багатоквартирному будинку, 11 людей опинились у лікарні.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Займання сталося в будинку у районі Кенсінгтон після опівночі. За висновками пожежників, займання почалося на нижніх поверхах, звідти вогонь поширився на усі вищі поверхи та дах. 

З поверхів у блоку, де сталась пожежа, рятувальники витягли п’ятьох людей, ще 15 евакуювались самостійно до прибуття служб. Всього залишити домівки довелося 130 мешканцям. 

Фото Susi Petherick
Фото Susi Petherick

Пожежникам довелось докласти значних зусиль, щоб не допустити поширення вогню на сусідні під’їзди. На місці працювали близько сотні вогнеборців і 15 одиниць техніки. Повністю взяти пожежу під контроль вдалося лише близько 4:40 ранку. 

11 людей потребували госпіталізації через отруєння токсичним димом. 

Причина і джерело займання поки не відомі. 

За кілька днів до цього сталася пожежа в будинку для шукачів притулку у німецькій Баварії, внаслідок неї загинула одна людина.  

Минулими вихідними в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.

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