У Лондоні внаслідок пожежі у житловому будинку госпіталізували більше десятка людей

У західній частині Лондона в ніч на п’ятницю сталась пожежа у п'ятиповерховому багатоквартирному будинку, 11 людей опинились у лікарні.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Займання сталося в будинку у районі Кенсінгтон після опівночі. За висновками пожежників, займання почалося на нижніх поверхах, звідти вогонь поширився на усі вищі поверхи та дах.

Half of the ground floor of a five storey building is alight. Around 15 people left the property in #SouthKensington before the Brigade arrived. https://t.co/RveUNI96Ri pic.twitter.com/QhM6lgNeWQ