Пожежа в будинку для шукачів притулку в Німеччині: один загиблий, троє постраждалих

Внаслідок пожежі у будинку для шукачів притулку в німецькому місті Нердлінген, що у землі Баварія, загинула одна людина, ще троє постраждали.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

За повідомленням поліції, пожежа, яку вже загасили, спалахнула в неділю вдень з нез'ясованих поки що причин.

DPA

Мер Нердлінгена, де розташований центр, заявив радіо BR, що пожежу могли спричинити дії дитини.

Речник поліції зазначив, що це не можна ані підтвердити, ані виключити, виходячи з поточної стадії розслідування.

У будинку проживало близько 130 осіб, повідомили правоохоронці. Пожежа настільки сильно пошкодила будинок, що його довелося знести.

Раніше повідомляли, що кількість жертв масштабної пожежі, в результаті якої обгоріли два житлові будинки в іспанському місті Валенсія, зросла до 10 людей.

Пожежа в 14-поверховому будинку спалахнула ввечері 22 лютого. Полум'я, що роздувалося сильним вітром, охопило будинок протягом пів години. Вітер був настільки сильним, що відштовхував воду, яку подавали пожежники зі шлангів.

Аварійні служби повідомили, що пожежа почалася на четвертому поверсі, але не назвали її причини.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту, та експерти вважають, що причиною стала неякісна легкозаймиста обшивка фасаду.