В Лондоне в результате пожара в жилом доме госпитализировали более десятка человек

В западной части Лондона в ночь на пятницу произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме, 11 человек оказались в больнице.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло в доме в районе Кенсингтон после полуночи. По заключению пожарных, возгорание началось на нижних этажах, оттуда огонь распространился на все верхние этажи и крышу.

Half of the ground floor of a five storey building is alight. Around 15 people left the property in #SouthKensington before the Brigade arrived. https://t.co/RveUNI96Ri pic.twitter.com/QhM6lgNeWQ