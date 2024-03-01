В Лондоне в результате пожара в жилом доме госпитализировали более десятка человек

В западной части Лондона в ночь на пятницу произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме, 11 человек оказались в больнице.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло в доме в районе Кенсингтон после полуночи. По заключению пожарных, возгорание началось на нижних этажах, оттуда огонь распространился на все верхние этажи и крышу.

Half of the ground floor of a five storey building is alight. Around 15 people left the property in #SouthKensington before the Brigade arrived. https://t.co/RveUNI96Ri pic.twitter.com/QhM6lgNeWQ March 1, 2024

С этажей в блоке, где произошел пожар, спасатели спасли пять человек, еще 15 эвакуировались самостоятельно до прибытия служб. Всего покинуть дом пришлось 130 жителям.

Фото Susi Petherick

Пожарным пришлось приложить значительные усилия, чтобы не допустить распространения огня на соседние подъезды. На месте работали около сотни пожарных и 15 единиц техники. Полностью взять пожар под контроль удалось лишь около 4:40 утра.

11 пострадавшим потребовалась госпитализация из-за отравления токсичным дымом.

Причина и источник возгорания пока неизвестны.

За несколько дней до этого произошел пожар в доме для искателей убежища в немецкой Баварии, в результате него погиб один человек.

В минувшие выходные в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.