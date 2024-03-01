В уряді Франції помітили причетність російських ботів до роздування паніки з блощицями

Міністр французького уряду заявив, що дослідження встановили причетність російських ботів до нагнітання паніки у французькому сегменті соцмереж довкола "нашестя блощиць", що було топтемою наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністр у справах Європи Жан-Ноель Барро заявив, що паніку довкола блощиць у громадських місцях штучно допомагали роздувати акаунти з "російським слідом".

"Обговорення довкола блощиць штучно "роздували" у соцмережах за допомогою акаунтів, які, як встановили, мають ознаки російського походження. Були навіть спроби пов’язати приїзд українських біженців і поширення блощиць… Це дуже масштабно поширювалося акаунтами, пов’язаними з Кремлем", – додав він.

Міністр не уточнив, у якому державному відомстві провели цей аналіз.

Як відомо, на початку осені у Франції люди почали викладати у соцмережах фото та відео присутності блощиць у громадських місцях, як-от потяги чи бібліотеки. Реально підтверджених випадків виявилося менше, аніж масштаби занепокоєння, але деякі навчальні заклади закривали через виявлених блощиць.

Уряд провів низку зустрічей, щоб з'ясувати масштаби проблеми і вирішити, як реагувати. Лунали побоювання, що ця проблема створить неприємності для іміджу Франції, яка влітку 2024 року буде приймати Олімпійські ігри.