В правительстве Франции заметили причастность российских ботов к раздуванию паники с клопами

Министр французского правительства заявил, что исследования установили причастность российских ботов к нагнетанию паники во французском сегменте соцсетей вокруг "нашествия клопов", что было топ-темой в конце 2023 года.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министр по делам Европы Жан-Ноэль Барро заявил, что панику вокруг клопов в общественных местах искусственно помогали раздувать аккаунты с "российским следом".

"Обсуждение вокруг клопов искусственно "раздували" в соцсетях с помощью аккаунтов, которые, как установили, имеют признаки российского происхождения. Были даже попытки связать приезд украинских беженцев и распространение клопов... Это очень масштабно распространялось аккаунтами, связанными с Кремлем", – добавил он.

Министр не уточнил, в каком государственном ведомстве провели этот анализ.

Как известно, в начале осени во Франции люди начали выкладывать в соцсетях фото и видео присутствия клопов в общественных местах, таких как поезда или библиотеки. Реально подтвержденных случаев оказалось меньше, чем масштабы беспокойства, но некоторые учебные заведения закрывали из-за обнаруженных клопов.

Правительство провело ряд встреч, чтобы выяснить масштабы проблемы и решить, как реагировать. Звучали опасения, что эта проблема создаст неприятности для имиджа Франции, которая летом 2024 года будет принимать Олимпийские игры.