Президент і глава МЗС Литви досягли компромісу щодо призначення послів

Президент Литви Гітанас Науседа і міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі у п’ятницю вирішили давню суперечку довкола призначення послів у кількох країнах.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це Ландсбергіс сказав у коментарях після зустрічі.

Ландсбергіс розповів, що рішення "знайшли у повному обсязі".

"Сподіваюся, у близькому майбутньому ми зможемо сказати, як саме усе буде реалізовано", – сказав він.

Водночас Ландсбергіс не став розкривати імена кандидатів, про яких вони домовилися.

Питання щодо призначення послів Литви у кількох країнах залишається невирішеним ще з минулого року, що пов’язують у тому числі з прохолодними стосунками між Науседою і Ландсбергісом.

Йдеться передусім про стратегічно важливу посаду посла у Польщі. Гітанас Науседа різко розкритикував рішення МЗС відкликати попереднього посла у Варшаві.

Також восени 2023 року виник конфлікт довкола особи посла у Британії Ейтвідаса Баярунаса – після появи інформації, що він нібито цькував працівників, розслідування підтвердило, що він зловживав повноваженнями, і Ландсбергіс призупинив його на цій посаді.

Тим часом у Сеймі Литви на тлі цих суперечок зареєстрували поправки до закону про дипломатичну службу, щоб чіткіше прописати процедури у питаннях призначення послів.

З розбіжностями між Ландсбергісом та Науседою пов’язали і те, що главу МЗС не запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вільнюса, хоча там був присутній його український колега Дмитро Кулеба; президент Литви стверджує, що у його рішенні не було "нічого особистого".