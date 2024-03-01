Президент і глава МЗС Литви досягли компромісу щодо призначення послів
Президент Литви Гітанас Науседа і міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі у п’ятницю вирішили давню суперечку довкола призначення послів у кількох країнах.
Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це Ландсбергіс сказав у коментарях після зустрічі.
Ландсбергіс розповів, що рішення "знайшли у повному обсязі".
"Сподіваюся, у близькому майбутньому ми зможемо сказати, як саме усе буде реалізовано", – сказав він.
Водночас Ландсбергіс не став розкривати імена кандидатів, про яких вони домовилися.
Питання щодо призначення послів Литви у кількох країнах залишається невирішеним ще з минулого року, що пов’язують у тому числі з прохолодними стосунками між Науседою і Ландсбергісом.
Йдеться передусім про стратегічно важливу посаду посла у Польщі. Гітанас Науседа різко розкритикував рішення МЗС відкликати попереднього посла у Варшаві.
Також восени 2023 року виник конфлікт довкола особи посла у Британії Ейтвідаса Баярунаса – після появи інформації, що він нібито цькував працівників, розслідування підтвердило, що він зловживав повноваженнями, і Ландсбергіс призупинив його на цій посаді.
Тим часом у Сеймі Литви на тлі цих суперечок зареєстрували поправки до закону про дипломатичну службу, щоб чіткіше прописати процедури у питаннях призначення послів.
З розбіжностями між Ландсбергісом та Науседою пов’язали і те, що главу МЗС не запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вільнюса, хоча там був присутній його український колега Дмитро Кулеба; президент Литви стверджує, що у його рішенні не було "нічого особистого".