Президент и глава МИД Литвы достигли компромисса по назначению послов

Президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на встрече в пятницу решили давний спор вокруг назначения послов в нескольких странах.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом Ландсбергис сказал в комментариях после встречи.

Ландсбергис рассказал, что решение "нашли в полном объеме".

"Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем сказать, как именно все будет реализовано", – сказал он.

В то же время Ландсбергис не стал раскрывать имена кандидатов, о которых они договорились.

Вопрос о назначении послов Литвы в нескольких странах остается нерешенным еще с прошлого года, что связывают в том числе с прохладными отношениями между Науседой и Ландсбергисом.

Речь идет прежде всего о стратегически важной должности посла в Польше. Гитанас Науседа резко раскритиковал решение МИД отозвать предыдущего посла в Варшаве.

Также осенью 2023 года возник конфликт вокруг личности посла в Британии Эйтвидаса Баярунаса – после появления информации, что он якобы травил работников, расследование подтвердило, что он злоупотреблял полномочиями, и Ландсбергис приостановил его на этой должности.

Тем временем в Сейме Литвы на фоне этих споров зарегистрировали поправки к закону о дипломатической службе, чтобы четче прописать процедуры в вопросах назначения послов.

С разногласиями между Ландсбергисом и Науседой связали и то, что главу МИД не пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вильнюс, хотя там присутствовал его украинский коллега Дмитрий Кулеба; президент Литвы утверждает, что в его решении не было "ничего личного".