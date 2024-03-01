План депортації мігрантів до Руанди може обійтись Британії у майже 600 млн євро

План британського уряду відправити деяких мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку, може коштувати майже півмільярда фунтів (близько 580 млн євро), плюс сотні тисяч на кожну депортовану особу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Такі підрахунки містить звіт Національного аудиторського офісу, виданий на вимогу парламентських комітетів, які скаржилися на те, що вони не знають, скільки коштує цей план.

Жодного шукача притулку ще не відправили до Руанди в межах плану, який був заблокований судами, хоча уряд вже виплатив 220 мільйонів фунтів (понад 250 млн євро) на підтримку африканської країни.

Аудит показав, що до 2026 року на партнерство буде витрачено додатково 100 мільйонів фунтів, а 120 мільйонів надійдуть до фонду після того, як 300 мігрантів переселять до Руанди.

Крім того, квиток на літак для кожного мігранта коштуватиме 11 тисяч фунтів (майже 13 тисяч євро). Ще 20 тисяч фунтів (понад 23 тисяч євро) буде виплачено Руанді за кожного переселеного шукача притулку, та майже 151 тисяча фунтів (понад 176 тисяч євро) буде витрачено протягом п'яти років на витрати на оформлення та проживання кожної особи, яка залишиться в цій країні.

Раніше уряд консерваторів повідомив лише про 290 мільйонів фунтів (майже 340 мільйонів євро), які планують витратити, тож нові цифри збільшили критику урядового плану.

Втім, захищаючи його, міністерство внутрішніх справ заявило, що уряд зосередиться на відкритті польотів, як тільки буде прийнято законопроєкт про безпеку Руанди та укладено угоду між двома країнами.

"Якщо ми не будемо діяти, то до 2026 року витрати на утримання шукачів притулку сягнуть 11 мільярдів фунтів (майже 13 мільярдів євро) на рік", – йдеться в заяві.

Раніше Палата лордів відхилила урядовий план депортації мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку і який викликав критику правозахисників і суперечки всередині владної Консервативної партії.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.