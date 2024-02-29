Британський уряд збільшує фінансування безпеки єврейської громади

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу оголосив про виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів (68 мільйонів доларів) нового фінансування на захист єврейських громад від антисемітизму протягом наступних чотирьох років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Раніше цього місяця єврейський консультативний орган Community Security Trust (CST) заявив, що після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні в Британії було зафіксовано тисячі антисемітських інцидентів, що робить 2023 рік найгіршим роком для британського антисемітизму з моменту початку спостережень у 1984 році.

"Упередження і расизм, які ми спостерігали в останні місяці, шокують і є неправильними", – сказав Сунак у своїй промові на щорічній вечері CST, згідно з витягами, оприлюдненими його офісом.

"Це ненависть, чиста і проста. Напад на єврейський народ. Ми будемо боротися з цим антисемітизмом усіма можливими засобами", – додав він.

Уряд вже виділив CST, яка консультує близько 280 тисяч британських євреїв з питань безпеки, 18 мільйонів фунтів стерлінгів на 2024-25 роки, а загальний обсяг фінансування до 2028 року складе 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

За словами уряду, ці кошти будуть використані для посилення безпеки в низці єврейських будівель по всій країні, в тому числі в школах і синагогах, включаючи такі заходи, як охорона, камери відеоспостереження (CCTV) і системи сигналізації.

Раніше Ріші Сунак заперечив, що в лавах консерваторів, яких він представляє, виникли ісламофобські тенденції, заявивши, що коментарі депутата-однопартійця Лі Андерсона були неприйнятними.

Андерсон заявив, що мер Лондона Садік Хан перебуває під контролем ісламістів, що викликало широкий осуд та спонукало консерваторів відсторонити його від роботи.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, консервативна партія Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.