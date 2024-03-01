План депортации мигрантов в Руанду может обойтись Британии в почти 500 млн евро

План британского правительства отправить некоторых мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища, может стоить почти полмиллиарда фунтов (около 580 млн евро), плюс сотни тысяч на каждого депортированного человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Такие подсчеты содержит отчет Национального аудиторского офиса, выданный по требованию парламентских комитетов, которые жаловались на то, что они не знают, сколько стоит этот план.

Ни одного искателя убежища еще не отправили в Руанду в рамках плана, который был заблокирован судами, хотя правительство уже выплатило 220 миллионов фунтов (более 250 млн евро) на поддержку африканской страны.

Аудит показал, что к 2026 году на партнерство будет потрачено дополнительно 100 миллионов фунтов, а 120 миллионов поступят в фонд после того, как 300 мигрантов переселят в Руанду.

Кроме того, билет на самолет для каждого мигранта будет стоить 11 тысяч фунтов (почти 13 тысяч евро). Еще 20 тысяч фунтов (более 23 тысяч евро) будет выплачено Руанде за каждого переселенного искателя убежища, и почти 151 тысяча фунтов (более 176 тысяч евро) будет потрачено в течение пяти лет на расходы на оформление и проживание каждого человека, который останется в этой стране.

Ранее правительство консерваторов сообщило лишь о 290 миллионах фунтов (почти 340 миллионов евро), которые планируют потратить, поэтому новые цифры увеличили критику правительственного плана.

Впрочем, защищая его, министерство внутренних дел заявило, что правительство сосредоточится на открытии полетов, как только будет принят законопроект о безопасности Руанды и заключено соглашение между двумя странами.

"Если мы не будем действовать, то к 2026 году расходы на содержание искателей убежища достигнут 11 миллиардов фунтов (почти 13 миллиардов евро) в год", – говорится в заявлении.

Ранее Палата лордов отклонила правительственный план депортации мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища и который вызвал критику правозащитников и споры внутри правящей Консервативной партии.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Британии и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в Палате представителей и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.