Премьер Британии осудил всплеск экстремизма на фоне усиления пропалестинских протестов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в обращении 1 марта выступил против "экстремистских сил, которые пытаются разорвать нас на части", комментируя рост преступности, связанной с пропалестинскими протестами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Выступая на Даунинг-стрит, Сунак заявил о "шокирующем росте экстремистских подрывных действий и преступности" и добавил, что "теперь целью стала сама наша демократия".

Отдельно британский премьер прокомментировал результаты довыборов в округе Рочдейл, состоявшихся 29 февраля. На них с заметным отрывом победил выдвиженец левой Рабочей партии Джордж Гелловей, который посвятил свой результат "Газе".

Сунак назвал выборы в Рочдейле "более чем тревожными" и добавил, что "наши улицы захватили небольшие группы, которые враждебно относятся к нашим ценностям".

Говоря о пропалестинских протестах, он отдельно предупредил, что Британия скатывается к "правлению толпы", призывая полицию использовать имеющиеся у нее полномочия для сдерживания экстремистских выступлений.

В среду Министерство внутренних дел Британии объявило о выделении 31 миллиона фунтов (39 млн долларов) на обеспечение новых мер безопасности для законодателей и других должностных лиц. В ведомстве говорят, что эти средства будут использованы для защиты "демократических процессов".

Это произошло на фоне того, как члены парламента Великобритании опасаются за собственную безопасность после угроз и оскорблений в свой адрес из-за военной операции, которую Израиль проводит в секторе Газа.