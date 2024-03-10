Азербайджан вимагає від Вірменії передати контроль над чотирма населеними пунктами

Азербайджан вимагає від влади Вірменії негайно передати контроль над чотирма селами – Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили.

Як пише "Європейська правда", про це заявив заступник прем'єра Азербайджану Шахін Мустафаєв, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

"Що стосується чотирьох неексклавних азербайджанських сіл, окупованих Вірменією, приналежність їх до Азербайджану беззаперечна, і вони підлягають негайному звільненню", – заявив заступник прем'єра Азербайджану.

Згадані села розташовані на міжнародно визнаній території Азербайджану. Вірменські сили їх зайняли 1990 року під час бойових дій.

Мустафаєв також розповів про роботу створених в Азербайджані та у Вірменії комісії з делімітації державного кордону, які наразі провели вже сім зустрічей.

На даному етапі в рамках діяльності комісій ведуться роботи зі створення нормативно-правової бази, необхідної для проведення делімітаційних робіт.

Як відомо, попри повернення Азербайджаном повного контролю над раніше окупованим Карабахом у регіоні досі тривають спорадичні бойові дії. Час від часу Азербайджан та Вірменія обмінюються звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими.

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