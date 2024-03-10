Віцеканцлер Німеччини впевнений, що Конгрес США схвалить проєкт з допомогою Україні

Міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек сподівається, що військова допомога Україні буде розблокована в Конгресі США.

Заяву німецького міністра наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

"Моє враження таке, що кошти будуть виділені, але це займе деякий час, і я сподіваюся, що це не буде занадто довго", – сказав Габек наприкінці свого візиту до США.

Габек перебував у США з триденним візитом.

Під час поїздки він зустрівся з кількома американськими міністрами, радником президента США Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Днями повідомляли, що у Конгресі США вже цього тижня може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.

Раніше Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, де Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.