Вице-канцлер Германии уверен, что Конгресс США одобрит проект с помощью Украине

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек надеется, что военная помощь Украине будет разблокирована в Конгрессе США.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

"Мое впечатление такое, что средства будут выделены, но это займет некоторое время, и я надеюсь, что это не будет слишком долго", – сказал Хабек в конце своего визита в США.

Хабек находился в США с трехдневным визитом.

Во время поездки он встретился с несколькими американскими министрами, советником президента США Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На днях сообщалось, что в Конгрессе США уже на этой неделе может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Ранее Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, где Маккол взял на себя ведущую роль в попытках доработать предложение о новом проекте и достичь консенсуса среди однопартийцев, чтобы принять пакет до конца марта или в апреле.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.