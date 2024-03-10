Міністр оборони Італії не підтримує відправку військ в Україну

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив проти відправки західних військ в Україну, заявивши, що це стане на заваді дипломатії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю La Stampa.

"Введення військ в Україну означає крок до односторонньої ескалації, яка перекреслить шлях дипломатії. Немає сенсу висувати такі міркування зараз, після двох років війни", – зазначив Крозетто.

За його словами, Франція та Польща, не виключаючи відправку військ в Україну, можуть говорити від свого імені, а не від імені НАТО, яке "формально й добровільно залишилося осторонь війни".

Він додав, що за рік західні країни вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні у постачанні зброї, втім визнав, що він все ще нижчий, ніж у Росії.

"Ми повинні надавати всю можливу підтримку Києву, не відступаючи, але ми повинні думати про те, щоб допомогти українцями відновити свою свободу, територію та безпеку також і в інший спосіб: активізуючи дипломатичні шляхи з більшою силою і напористістю", – сказав Крозетто.

Міністр оборони Італії вказав на зустріч президента України Володимира Зеленського зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та висловив сподівання, що завдяки цим зусиллям вдасться досягти прогресу.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".