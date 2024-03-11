Орбан підтвердив, що Трамп не хоче фінансувати безпеку Європи

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що колишній американський президент Дональд Трамп не хоче, щоб США фінансували безпеку Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю М1, яке наводить Magyar Nemzet, повідомляє "Європейська правда".

Він зауважив, що колишній глава Білого дому говорить на цю тему "прямо і чітко".

"Якщо європейці бояться росіян, або якщо вони хочуть мати високий рівень безпеки в цілому, вони повинні платити за це. Або вони будують свою власну армію, своє власне обладнання, або якщо вони використовують американців для цього – то вони повинні платити ціну американцям, ціну безпеки", – зазначив Орбан, говорячи про бачення Трампа.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".