Орбан подтвердил, что Трамп не хочет финансировать безопасность Европы

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что бывший американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы США финансировали безопасность Европы.

Об этом он сказал в интервью М1, которое приводит Magyar Nemzet, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что бывший глава Белого дома говорит на эту тему "прямо и четко".

"Если европейцы боятся русских, или если они хотят иметь высокий уровень безопасности в целом, они должны платить за это. Или они строят свою собственную армию, свое собственное оборудование, или если они используют американцев для этого, то они должны платить цену американцам, цену безопасности", – отметил Орбан, говоря о видении Трампа.

Напомним, в феврале Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".