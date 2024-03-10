Німецька опозиція проти ідеї обміну Taurus на Storm Shadow

Керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі не підтримує британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

В інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання "найкращих систем озброєння, а Taurus – це якраз така система".

"Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", – зазначив він.

Перед цим передати Україні Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС – Фрідріх Мерц та Маркус Зьодер.

Раніше депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

У січні про цю британську пропозицію повідомляла німецька газета Handelsblatt. Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус тоді заявляв, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.