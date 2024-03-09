У Бундестазі заявили, що Шольц не має "стояти на заваді" обміну Taurus на Storm Shadow

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву депутата наводить AFP.

За словами Хофрайтера, "було б краще", якби канцлер Німеччини Олаф Шольц не блокував постачання Taurus Україні.

"Але поки Україна не отримає більше крилатих ракет, такий "кільцевий обмін" – це можливість", – додав він.

Депутат також переконаний, що Шольц "не повинен стояти на заваді і до цього".

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

У січні про цю британську пропозицію повідомляла німецька газета Handelsblatt. Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус тоді заявляв, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.