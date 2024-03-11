Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою та майбутню зустріч в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).
"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі", – зазначив Зеленський.
Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2024
We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.
I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as…
Крім того, за його словами, вони обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом.
"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України", – додав глава держави.
Наприкінці лютого Зеленський анонсував візит президента Франції до України незабаром.
Нещодавно Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.
Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.