Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою та майбутню зустріч в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі", – зазначив Зеленський.

Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.



We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.



I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as…