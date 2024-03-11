Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою та майбутню зустріч в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі", – зазначив Зеленський.

Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.



We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.



I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as… March 10, 2024

Крім того, за його словами, вони обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом.

"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України", – додав глава держави.

Наприкінці лютого Зеленський анонсував візит президента Франції до України незабаром.

Нещодавно Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.