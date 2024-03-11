Укр Рус Eng

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою та майбутню зустріч в Україні

Понеділок, 11 березня 2024, 08:48

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі", – зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, вони обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом.

"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України", – додав глава держави.

Наприкінці лютого Зеленський анонсував візит президента Франції до України незабаром. 

Нещодавно Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Макрон Зеленський