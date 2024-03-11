Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на поле боя и предстоящую встречу в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел "длительную и предметную" беседу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).
"Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже", – отметил Зеленский.
Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2024
We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.
I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as…
Кроме того, по его словам, они обменялись мнениями об ожидаемых результатах их предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.
"Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины", – добавил глава государства.
В конце февраля Зеленский анонсировал визит президента Франции в Украину вскоре.
Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.