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Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на поле боя и предстоящую встречу в Украине

Понедельник, 11 марта 2024, 08:48

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел "длительную и предметную" беседу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже", – отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, они обменялись мнениями об ожидаемых результатах их предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.

"Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины", – добавил глава государства.

В конце февраля Зеленский анонсировал визит президента Франции в Украину вскоре.

Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.

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