Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на поле боя и предстоящую встречу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел "длительную и предметную" беседу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже", – отметил Зеленский.

Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.



We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.



I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as… March 10, 2024

Кроме того, по его словам, они обменялись мнениями об ожидаемых результатах их предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.

"Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины", – добавил глава государства.

В конце февраля Зеленский анонсировал визит президента Франции в Украину вскоре.

Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.