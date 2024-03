Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на поле боя и предстоящую встречу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел "длительную и предметную" беседу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже", – отметил Зеленский.

Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.



We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.



I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as…