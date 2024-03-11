ЗМІ: Макрон приїде в Україну у найближчі тижні

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну "найближчими тижнями".

Про це повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац, пише "Європейська правда".

Відповідна заява була опублікована після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з повідомленням, лідери обох країн "домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента (Французької) Республіки в Україну, який має відбутися найближчими тижнями".

Під час розмови Макрон також підтвердив "своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів", зазначив Єлисейський палац.

Президент Франції "також підтвердив необхідність продовження роботи в рамках коаліції "Артилерія для України", створеної під головуванням США і Франції".

Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась.

Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".

16 лютого Макрон під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.