Макрон приедет в Украину в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели.

Об этом сообщает AFP, приводя заявление Елисейского дворца, пишет "Европейская правда".

Соответствующее заявление было опубликовано после разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно сообщению, лидеры обеих стран "договорились оставаться в тесном контакте, в частности относительно визита президента (Французской) Республики в Украину, который должен состояться в ближайшие недели".

Во время разговора Макрон также подтвердил "свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам", отметил Елисейский дворец.

Президент Франции "также подтвердил необходимость продолжения работы в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", созданной под председательством США и Франции".

Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась.

Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".

16 февраля Макрон во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.