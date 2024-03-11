В Євросоюзі вивчають вплив агропродукції з РФ на ринок ЄС

У Єврокомісії заявили, що Євросоюз постійно стежить за потоками сільськогосподарських продуктів до ЄС, особливо з України та Росії.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє "Європейська правда".

"Ми оцінюємо вплив цих потоків як на наших фермерів, так і на більш широке питання глобальної продовольчої безпеки. Як ви знаєте, ми докладаємо великих зусиль на кожному етапі, щоб гарантувати, що ці потоки не призведуть до будь-яких негативних наслідків для ринку", – зазначив він.

За його словами, в ЄС продовжать "надзвичайно ретельно стежити" за цими торговельними потоками та в цьому контексті оцінювати, яких подальших дій треба вжити за потреби.

На уточнювальне запитання, чи змінилась позиція Євросоюзу не вводити жодних обмежень на російські зерно та добрива, щоб не збільшити ціну на глобальному ринку, Гілл вказав, що в ЄС продовжать вивчати ці впливи та розглянуть потенційні кроки за потреби.

Нагадаємо, що в країнах ЄС вже кілька тижнів тривають аграрні протести. Вимоги польських фермерів, зокрема, включають відмову від правил "Зеленого курсу" Європейського Союзу, закриття кордонів від напливу агропродовольчої продукції з-за меж ЄС та захист тваринництва в Польщі.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і залізниці.

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.