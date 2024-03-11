В Евросоюзе изучают влияние агропродукции из РФ на рынок ЕС

В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз постоянно следит за потоками сельскохозяйственных продуктов в ЕС, особенно из Украины и России.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, сообщает "Европейская правда".

"Мы оцениваем влияние этих потоков как на наших фермеров, так и на более широкий вопрос глобальной продовольственной безопасности. Как вы знаете, мы прилагаем большие усилия на каждом этапе, чтобы гарантировать, что эти потоки не приведут к каким-либо негативным последствиям для рынка", – отметил он.

По его словам, в ЕС продолжат "чрезвычайно тщательно следить" за этими торговыми потоками и в этом контексте оценивать, какие дальнейшие действия надо предпринять при необходимости.

На уточняющий вопрос, изменилась ли позиция Евросоюза не вводить никаких ограничений на российские зерно и удобрения, чтобы не увеличить цену на глобальном рынке, Гилл указал, что в ЕС продолжат изучать эти влияния и рассмотрят потенциальные шаги при необходимости.

Напомним, что в странах ЕС уже несколько недель продолжаются аграрные протесты. Требования польских фермеров в частности включают отказ от правил "Зеленого курса" Европейского Союза, закрытие границ от наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС и защиту животноводства в Польше.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и железных дорог.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.