Вице-премьер Кубраков: польские протестующие останавливают на границе пассажирские автобусы

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил о случаях остановки польскими протестующими у границы пассажирских автобусов, следующих в обоих направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал вечером 11 марта.

"Неприятные новости из заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в и из Польши", – заявил Кубраков, добавив, что пассажирам не предоставляют объяснений этих действий.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU March 11, 2024

Есть неприятные новости с заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений.

Подчеркиваем, что эти действия недопустимы по отношению к гражданам Украины. Во время войны в... pic.twitter.com/VOoo27i6etU

- Александр Кубраков (@OlKubrakov) 11 марта 2024 года

Министр не уточняет, в районе каких КПП произошли эти случаи, когда именно и насколько массово.

"Подчеркиваем, что такие действия в отношении украинских граждан являются неприемлемыми. В условиях войны в Украине пассажиры таких автобусов – это женщины с маленькими детьми, социально уязвимые категории, также военные, которые возвращаются с учений или едут на учебу, транзитные пассажиры. Делать их заложниками протестов выглядит неприемлемым для норм цивилизованного мира", – заявил Кубраков.

Вице-премьер обозначил в своей заметке ряд польских чиновников и служб, с их стороны комментариев еще нет.

Посол Украины в Польше Василий Зварич позже отметил, что речь идет о КПП "Дорогуск" и туда отправляется консул Генконсульства Украины в Люблине.

Как известно, протестующие польские фермеры продолжают блокировать движение грузов на границе с Украиной, с 1 марта к протестам вернулись также перевозчики.

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