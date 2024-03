Вице-премьер Кубраков: польские протестующие останавливают на границе пассажирские автобусы

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил о случаях остановки польскими протестующими у границы пассажирских автобусов, следующих в обоих направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал вечером 11 марта.

"Неприятные новости из заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в и из Польши", – заявил Кубраков, добавив, что пассажирам не предоставляют объяснений этих действий.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU