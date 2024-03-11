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Вице-премьер Кубраков: польские протестующие останавливают на границе пассажирские автобусы

Понедельник, 11 марта 2024, 16:46

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил о случаях остановки польскими протестующими у границы пассажирских автобусов, следующих в обоих направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал вечером 11 марта.

"Неприятные новости из заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в и из Польши", – заявил Кубраков, добавив, что пассажирам не предоставляют объяснений этих действий.

Есть неприятные новости с заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений.

Подчеркиваем, что эти действия недопустимы по отношению к гражданам Украины. Во время войны в... pic.twitter.com/VOoo27i6etU

- Александр Кубраков (@OlKubrakov) 11 марта 2024 года
Министр не уточняет, в районе каких КПП произошли эти случаи, когда именно и насколько массово.

"Подчеркиваем, что такие действия в отношении украинских граждан являются неприемлемыми. В условиях войны в Украине пассажиры таких автобусов – это женщины с маленькими детьми, социально уязвимые категории, также военные, которые возвращаются с учений или едут на учебу, транзитные пассажиры. Делать их заложниками протестов выглядит неприемлемым для норм цивилизованного мира", – заявил Кубраков.

Вице-премьер обозначил в своей заметке ряд польских чиновников и служб, с их стороны комментариев еще нет.

Посол Украины в Польше Василий Зварич позже отметил, что речь идет о КПП "Дорогуск" и туда отправляется консул Генконсульства Украины в Люблине.

Как известно, протестующие польские фермеры продолжают блокировать движение грузов на границе с Украиной, с 1 марта к протестам вернулись также перевозчики.

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