Голова Міноборони Словаччини: Треба повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що замість дискусій про відправлення західних військ в Україну потрібно обговорити повернення на батьківщину українських чоловіків, які підпадають під мобілізацію.

Про це Каліняк сказав в етері телеканалу TA3, повідомляє "Європейська правда".

Заява голови словацького Міноборони пролунала в контексті обговорення пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення західних військ в Україну. Каліняк зауважив, що дискусії з цього питання вже вилились у публічний простір.

"Ми хочемо відправити війська в Україну, замість того щоб подумати про всіх біженців з України, яких ми захищаємо, яким ми даємо місце для життя, роботи тощо. Є група, яка відповідає українському закону про мобілізацію", – зауважив словацький міністр.

"Я думаю, що це найбільша допомога українським військовим, якщо у них буде достатньо людей", – додав він.

За словами Каліняка, під дію українського закону про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українців, які виїхали за кордон після початку війни (звідки він узяв це число, міністр не уточнив).

"Ми повинні дозволити фактично цим молодим українським хлопцям, які перебувають у периметрі закону, тобто не молодшим і не старшим, не дітям, матерям і всім іншим, а тим, хто може, служити просто в українській армії", – вважає голова Міноборони Словаччини.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.