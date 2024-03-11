Посла РФ в Молдове вызывают на ковер из-за голосования за Путина в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы объявило о вызове российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии несанкционированных участков для голосования на так называемых выборах президента РФ.

Об этом говорится в сообщении молдавского МИД, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Внешнеполитическое ведомство Молдовы отметило, что ждет Васнецова во вторник, 12 марта.

"Во время встречи российскому дипломату будет сообщено о неодобрении решения об открытии избирательных участков в Приднестровском регионе Молдовы", – добавили там.

Приднестровские СМИ ранее в понедельник сообщили, что в нескольких городах – в частности Тирасполе и Бендерах – откроют избирательные участки в день "выборов" президента России 17 марта.

В ролике, который сообщает об открытии участков в приднестровском регионе для голосования граждан России, говорится о том, что такое решение было принято "в соответствии с решением посольства РФ в Молдове".

При этом МИД Молдовы разрешил открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе, передает NewsMaker.

В России так называемые президентские выборы должны состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных РФ территориях его вообще начали проводить досрочно.

Российские "выборы" не являются реальными выборами в демократическом понимании, поскольку там нет реальной конкуренции, и ожидается, что за счет административного ресурса и репрессивной машины необходимый результат обеспечит себе действующий президент Владимир Путин.

Европейский Союз считает проведение Россией так называемых выборов президента на временно оккупированных территориях Украины нарушением международного права и никогда не признает их результатов.