В Румынии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

В Румынии окончательно утвердили закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Президент Румынии Клаус Йоханнис поставил подпись под поправками в законодательство, которыми вводится запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Перед этим проект поддержали в обеих палатах румынского парламента в декабре 2023 и в феврале 2024 года.

Согласно закону, несовершеннолетним лицам нельзя будет продавать или предлагать бесплатно напитки, где различные витамины и минералы сочетаются с двумя или более веществами-стимуляторами центральной нервной системы, как кофеин, таурин, карнитин, гуарана и подобные.

За нарушение правил экономическим операторам грозит штраф до 30 тысяч леев (6000 евро), а в случае повторных нарушений возможна принудительная приостановка деятельности.

Напомним, Дания готовит ограничение продажи подросткам слабоалкогольных напитков и повышение цен на жевательный табак из-за его растущей популярности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в октябре инициировал принятие жесткого законодательства для борьбы с курением, которое в конце концов должно запретить продажу сигарет всем, кто родился 1 января 2009 года или позже.