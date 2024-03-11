Правительство Франции заявило о кибератаке "беспрецедентной интенсивности"

Несколько правительственных учреждений Франции с вечера 10 марта стали объектами кибератак, которые пока удается успешно отразить.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, сообщила пресс-служба французского правительства.

Утверждается, что с воскресенья несколько правительственных ведомств Франции подверглись компьютерным атакам "беспрецедентной интенсивности". Для противодействия атакам было задействовано кризисное подразделение, которое обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры.

В правительстве Франции не уточнили подробности инцидента, лишь отметив, что влияние кибератак пока уменьшилось, а доступ к правительственным сайтам восстановлен.

Источник AFP в органах безопасности Франции сказал, что пока эти атаки "не могут быть связаны с россиянами", а больше всего от них пострадало Министерство труда.

Во Франции ранее не раз сообщали о кибератаках пророссийских хакеров, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Только в 2022 году кибератаки во Франции вызвали убытки на общую сумму 2 миллиарда евро, согласно статистической оценке фирмы Asterès.