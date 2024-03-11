Україна й Польща наближаються до угоди про спільний митний і прикордонний контроль

Україна та Польща завершують роботу над текстом угоди про спільний митний і прикордонний контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач після зустрічі міжурядової комісії у Львові.

Деркач розповів, що текст угоди про спільний митний та прикордонний контроль вже "фіналізують".

"У п’ятницю відбулись технічні консультації, наразі маємо провести ще одну зустріч. Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв’язку до Єврокомісії", – розповів він.

Заступник міністра також повідомив деталі перемовин щодо ситуації з перевезеннями, зокрема у контексті можливих змін до так званого "транспортного безвізу". Українська сторона акцентувала, що потенційні зміни не повинні обмежувати українських перевізників.

Крім того, на зустрічі обговорювали збільшення пропусної спроможності кордону для пасажирських автобусів, особливо у нічні години.

"Потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку. Домовились проговорити це питання детальніше згодом", – зазначив Сергій Деркач.

Також на зустрічі українська сторона закликала Варшаву знайти інструменти впливу, щоб не допускати будь-яких обмежень руху транспортних засобів перед спільними пунктами пропуску.

Йшлося також про імпорт сільськогосподарської продукції: польський міністр висловив сподівання, що для його регулювання буде розроблений механізм взаємного ліцензування експорту.

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