Украина и Польша приближаются к соглашению о совместном таможенном и пограничном контроле

Украина и Польша завершают работу над текстом соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач после встречи межправительственной комиссии во Львове.

Деркач рассказал, что текст соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле уже "финализируют".

"В пятницу состоялись технические консультации, сейчас должны провести еще одну встречу. После этого польская сторона направит текст для обратной связи в Еврокомиссию", – рассказал он.

Заместитель министра также сообщил детали переговоров по ситуации с перевозками, в частности в контексте возможных изменений в так называемый "транспортный безвиз". Украинская сторона акцентировала, что потенциальные изменения не должны ограничивать украинских перевозчиков.

Кроме того, на встрече обсуждали увеличение пропускной способности границы для пассажирских автобусов, особенно в ночные часы.

"Нуждаемся как в инфраструктурных решениях, так и в увеличении персонала. Все должно быть зеркально как с нашей, так и с польской стороны. Договорились проговорить этот вопрос подробнее позже", – отметил Сергей Деркач.

Также на встрече украинская сторона призвала Варшаву найти инструменты влияния, чтобы не допускать каких-либо ограничений движения транспортных средств перед общими пунктами пропуска.

Речь шла также об импорте сельскохозяйственной продукции: польский министр выразил надежду, что для его регулирования будет разработан механизм взаимного лицензирования экспорта.

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