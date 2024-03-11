Київ наполягає, щоб можливі зміни до "транспортного безвізу" не обмежували українських перевізників

Україна у контексті дискусій про можливі зміни до угоди про лібералізацію вантажних перевезень з ЄС наполягатиме, що такі зміни не мають обмежувати українських перевізників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач після зустрічі українсько-польської міжурядової комісії у Львові.

Він зазначив, що на зустрічі з польським колегою Павлом Гарканцлем акцентував на тому, що угода про "транспортний безвіз" – "питання виживання" української економіки.

Сергій Деркач зазначив, що позиція Єврокомісії зараз полягає у тому, щоби продовжувати угоду з певними змінами.

"До завтра Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього ми направимо наші коментарі щодо всіх пунктів. Ключове – жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваними", – зазначив заступник міністра.

Також підняли питання про випадки штрафів для українських компаній, що перевозять товари своїм автопарком, а не наймають окремого перевізника. За словами Деркача, формальна причина штрафів – невідповідність у перекладі угоди про лібералізацію. "Звернувся до колег не допускати таких випадків, а законність таких перевезень обговоримо, коли будемо продовжувати Угоду", – розповів заступник міністра.

Також він повідомив, що Україна і Польща вже фіналізують угоду про спільний прикордонний і митний контроль.

Крім того, на зустрічі українська сторона закликала Варшаву знайти інструменти впливу, щоб не допускати будь-яких обмежень руху транспортних засобів перед спільними пунктами пропуску.

Йшлося також про імпорт сільськогосподарської продукції: польський міністр висловив сподівання, що для його регулювання буде розроблений механізм взаємного ліцензування експорту.

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