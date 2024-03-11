Киев настаивает, чтобы изменения в "транспортный безвиз" не ограничивали украинских перевозчиков

Украина будет настаивать, что возможные изменения в соглашение о либерализации грузовых перевозок с ЕС не должны создавать ограничений для украинских перевозчиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач после встречи украинско-польской межправительственной комиссии во Львове.

Он отметил, что на встрече с польским коллегой Павлом Гарканцлем акцентировал на том, что соглашение о "транспортном безвизе" – "вопрос выживания" украинской экономики.

Сергей Деркач отметил, что позиция Еврокомиссии сейчас заключается в том, чтобы продолжать соглашение с определенными изменениями.

"До завтра Еврокомиссия собирает предложения от других стран-членов ЕС. После этого мы направим наши комментарии по всем пунктам. Ключевое – никакие изменения не должны ограничивать наших перевозчиков, а любые новые критерии должны быть прозрачными, понятными и измеряемыми", – отметил заместитель министра.

Также подняли вопрос о случаях штрафов для украинских компаний, которые перевозят товары своим автопарком, а не нанимают отдельного перевозчика. По словам Деркача, формальная причина штрафов – несоответствие в переводе соглашения о либерализации. "Обратился к коллегам не допускать таких случаев, а законность таких перевозок обсудим, когда будем продолжать Соглашение", – рассказал замминистра.

Также он сообщил, что Украина и Польша уже финализируют соглашение о совместном пограничном и таможенном контроле.

Кроме того, на встрече украинская сторона призвала Варшаву найти инструменты влияния, чтобы не допускать каких-либо ограничений движения транспортных средств перед совместными пунктами пропуска.

Речь шла также об импорте сельскохозяйственной продукции: польский министр выразил надежду, что для его регулирования будет разработан механизм взаимного лицензирования экспорта.

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