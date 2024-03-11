Умєров і голова Пентагону поговорили про фронт і майбутній "Рамштайн"

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 11 березня провели чергову телефонну розмову.

Про це повідомив сам Умєров і пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

У Міноборони США розповіли, що сторони обговорили останні події на полі бою і нагальні потреби України в безпековій допомозі.

Також вони обговорили плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Очільник українського Міноборони додав, що в розмові також брав участь головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.

"Обговорили середньострокові та короткострокові потреби та конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій спроможностей під час нашої зустрічі у форматі Рамштайн", – зазначив Умєров.

Раніше стало відомо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

У попередній, 19-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 лютого вперше взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.